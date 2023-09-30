Нганну: не знаю, как Фьюри будет драться с Усиком после того, что произойдёт 28 октября

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который теперь представляет промоушен PFL, прокомментировал анонс боя за звание абсолютного чемпиона по боксу в тяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я не знаю, какова минимальная медицинская дисквалификация в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон Фьюри сможет драться в декабре после того, что произойдет 28 октября», – написал Нганну в своих социальных сетях.

Напомним, ранее появилась информация, что бой между Фьюри и Усиком пройдёт в декабре этого года или в январе 2024 года.

Отметим, что бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года. Местом проведения боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд.