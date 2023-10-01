«Сиди, жди боя и закрой рот». Макгрегор подтвердил готовность подраться с Чендлером

Скандальный боец UFC Конор Макгрегор подтвердил, что американец Майкл Чендлер станет его следующим соперником в октагоне, и призвал того ожидать вызова.

«Чендлер станет следующим соперником, так и должно быть. Чендлер, сядь, подожди и заткнись, да? Я в процессе, сынок. В процессе, это неизбежно», — приводит слова Макгрегора talkSPORT со ссылкой на All Out Fighting.

Напомним, последним поединком Макгрегора в UFC было поражение от Дастина Порье в 2021 году. Конор упустил свой титул чемпиона в лёгкой весовой категории, проиграв российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на UFC 229, прошедшем в октябре 2018 года. Всего на счету Макгрегора 14 боёв в UFC, из которых пять поражений. Все — в последних восьми поединках.