Сергей Ковалёв: Джермелл Чарло — ссыкло

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв высказался по поводу Джермелла Чарло, который во время поединка с Саулем Альваресом в одном из эпизодов схватил того за колено.

«Бой не смотрел, но по отрезку видео видно, что Чарло — ссыкло», — написал Ковалёв в социальных сетях.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

Что касается Ковалёва, то в общей сложности за время профессиональной карьеры он провёл 40 боёв, добыв победу в 35 поединках, четыре раза уступив, а один бой с его участием был признан ничейным.