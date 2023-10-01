Канело выглядел мощно только благодаря сопернику. Чарло разочаровал всех

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе Сауль Альварес, он же Канело, успешно защитил звание абсолютного чемпиона мира в суперсредней весовой категории, без проблем разобравшись с Джермеллом Чарло. Мы увидели действительно доминирующее выступление мексиканского боксёра, которое было необходимо после трёх подряд неубедительных поединков.

Сауля постепенно начали списывать и заговорили о его спаде. Со всех сторон отмечалось, что мексиканцу бокс уже просто не нужен. Альварес, разумеется, огрызался, но нужно было показать всё на деле. Стал ли поединок с Чарло реальным ответом на все вопросы? Скорее всего, нет. Во-первых, не будем забывать о том, что Джермелл скакнул на две весовые категории ради этого боя. Да, американец в целом почти не уступает в габаритах Канело, но разница между ними явно ощущалась в тоннаже ударов. Чарло очень быстро убедился, что в суперсреднем весе бьют сильнее, и как-то быстро скис, не навязав ровным счётом никакой конкуренции.

После боя Канело заявил, что его никто не сможет победить: «Никто не сможет побить такого Канело. Я чертовски сильно люблю бокс. Бокс — это моя жизнь». При этом нельзя сказать, что Альварес выдал супербой, в котором заставил всех забыть о своих проблемах. Напротив, как и в последних боях с Геннадием Головкиным и Джоном Райдером, Сауль к последним раундам начал выдыхаться, но даже такого уровня хватало, чтобы разносить соперника. Это, в первую очередь, камень в огород Чарло. Если бы Джермелл не провалился, то вполне мог добавить интриги в противостоянии. В итоге же американский боксёр слишком побаивался именного соперника и даже в патовой ситуации продолжал работать пассивно. Вероятно, что он недооценил ущерб, который ему может нанести тоннаж ударов Альвареса.

Ещё один момент — однообразная работа Канело. Мексиканец не искал каких-то хитрых подходов, он снова выбрал тактику «идти по прямой и забивать соперника». Дмитрий Бивол отлично показал, как нужно работать против такого стиля, но Чарло даже не пытался.

Статистика ударов после боя показывает, что оба бойца на самом деле отрабатывали не лучшим образом. Общая точность ударов Джермелла составила всего 17,8% — настоящая катастрофа. У Канело дела были не лучше — 34%. Правда, в первую очередь это «заслуга» соперника, который плохо работал на уклонах и слишком много позволял. По количеству точных силовых ударов Чарло уступил Альваресу более чем в два раза — 78 против 31, а всего бойцы на двоих нанесли чуть более 200 точных ударов, это сложно назвать действительно топовым уровнем.

Для Сауля это уже достаточно обыденная история. В бою с Головкиным он довёл до цели 130 ударов с точностью 26,7%, в бою с Райдером, который активно предлагал размены, 179 ударов (39% точных). А в поединке с Дмитрием Биволом и вовсе смешные 84 удара. Забавно, что точность тогда составила всего 17%, то есть Канело по эффективности выступил на уровне сегодняшнего перформанса Чарло.

Для сравнения, в своих лучших боях Сауль доводил до оппонента примерно 40% выброшенных ударов и за счёт мощи побеждал. В этом поединке Альварес точно не показал себя во всей красе. Однако ему сильно повезло с тем, что соперник сам сделал всё для того, чтобы мексиканец блистал в ринге. Поэтому есть ощущение, что дальше Канело будет сложнее. Особенно с соперниками из своей весовой категории.