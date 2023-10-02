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Турнир Bellator 300 лишился чемпионского реванша Бейдер – Васселл

Турнир Bellator 300 лишился чемпионского реванша Бейдер – Васселл
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Юбилейный турнир Bellator 300, запланированный на 8 октября в Сан-Диего (США), лишился титульного поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Райаном Бейдером и британцем Линтоном Васселлом.

«Плохие новости. Мой соперник отказался от боя за титул в тяжёлом весе. Он заболел на прошлой неделе и сообщил, что не может драться. Мы сделали свою работу, подготовились, многим пожертвовали за последнюю пару месяцев и готовы выступить. Мне сказали, что бою конец, а замена маловероятна», — написал Бейдер в социальных сетях.

Напомним, в рамках турнира Bellator 300 свой поединок проведёт чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов. Его соперником станет бывший обладатель титула американец Брент Примус, встреча станет полуфиналом Гран-при организации.

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