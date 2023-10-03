Фергюсон пообещал «начать преследовать» Макгрегора после победы над Пимблеттом

Американский боец UFC Тони Фергюсон высказался по поводу своего следующего соперника Пэдди Пимблета, а также поделился планами на будущее.

«Ничего не имею против этого пацана. Патрик кажется мне вполне достойным чуваком. Он довольно большой, ударка в порядке, но партер намного лучше. Я люблю драться с иностранцами, это прикольно.

Как только мы разберёмся с этим чуваком – начнём преследовать Конора, если он решит вернуться и пройдёт через USADA.

Мне ещё есть чем заняться, я соревнуюсь 35 лет и даже не близок к завершению карьеры. Нужна лишь отличная команда, которая помогла мне завоевать временный пояс»,— сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, ранее Макгрегор пообещал Фергюсону «прикончить его» после того, как Тони объявил, что он не собирается уходить из спорта.