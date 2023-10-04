Источник: Яна Куницкая-Сантос выступит на турнире UFC 14 января, есть соперница

Восьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянка Яна Куницкая-Сантос (14-8) выступит на турнире промоушена, который состоится 14 января в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер MMA Fighting Гильерме Круз.

Соперницей Куницкой-Сантос станет 33-летняя бразильянка Норма Дюмон (9-2). Боец дебютировала в UFC в 2020 году и в общей сложности провела восемь боёв, в шести из них одержав победу.

Яне Куницкой-Сантос 33 года. Россиянка впервые выступила в UFC в 2018 году и за карьеру в организации провела девять боёв, в четырёх одержав победу. В своём последнем бою на UFC on ESPN 48 в июле Куницкая-Сантос уступила раздельным решением бразильянке Кэрол Розе. Поражение стало для неё третьим подряд.