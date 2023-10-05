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Арум сказал, от чего будет зависеть дата боя Усик – Фьюри

Арум сказал, от чего будет зависеть дата боя Усик – Фьюри
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался о сроках ожидаемого поединка британца с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«В первую очередь, это будет зависеть от состояния Фьюри после боя с Нганну. Если у Фьюри не будет проблем с руками, рассечений и тому подобного, то бой состоится раньше, чем позже. В любой случае, это произойдёт зимой.

Сделка с саудовцами заключается в том, что они прислушиваются к нам, но именно они вкладывают деньги. А если они делают, то определяют дату и всё остальное. Я не в восторге от анонса, но, опять же, им известно больше, чем мне», — приводит слова Арума BoxingScene.

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