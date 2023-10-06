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Усман Нурмагомедов и Брент Примус сделали вес перед титульным боем на Bellator 300

Чемпион Bellator в лёгком весе непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов (17-0-0) и американец Брент Примус (12-3-0) прошли взвешивание перед турниром Bellator 300, который пройдёт в Сан-Диего, Калифорния (США) 7 октября.

Оба бойца смешанных единоборств сделали вес (70,22 кг) перед титульным боем на Bellator 300.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Бой закончился победой россиянина удушающим приёмом в первом раунде.

В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, восемь из которых были добыты нокаутирующими ударами.

Американец Примус в своём прошлом поединке выиграл единогласным решением судей у Мансура Барнауи на Bellator 296.