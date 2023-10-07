Усман Нурмагомедов — Брент Примус: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 8 октября мск в Сан-Диего (Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 300, в главном событии которого встретятся российский чемпион промоушена в лёгком весе Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус.
Ориентировочное начало поединка – не ранее 6:00 мск. Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России нет, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов одержал победу над представителем США Бенсоном Хендерсоном удушающим приёмом в первом раунде.
В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, добыв восемь из них нокаутом.
Американец Примус в своём предыдущем поединке выиграл единогласным решением судей у Мансура Барнауи на Bellator 296.