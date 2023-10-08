Берхамов победил американца Террадо на турнире Bellator 300

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) проходит турнир Bellator 300. В рамках предварительного карда россиянин Мухамед Берхамов встретится с американцем Херманом Террадо.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Таким образом, Берхамов одержал 15-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

В главном событии турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус в бою за титул в лёгком весе.

Усман Нурмагомедов (Россия) — Брент Примус (США). Легкий вес. Титульный бой, полуфинал Гран-при;

Крис Сайборг (Бразилия) — Кэт Зингано (США). Женский полулегкий вес. Титульный бой;

Лиз Кармуш (США) — Илима-Лей Макфарлейн (США). Женский наилегчайший вес. Титульный бой.