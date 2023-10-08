Усман Нурмагомедов единогласным решением одолел Брента Примуса и сохранил пояс чемпиона

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В ночь на 8 октября мск в Сан-Диего (Калифорния, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 300, в главном событии которого встретились российский чемпион промоушена в лёгком весе Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов одержал победу над представителем США Бенсоном Хендерсоном удушающим приёмом в первом раунде.

В активе Нурмагомедова 18 поединков в ММА, в которых он одержал 18 побед, добыв восемь из них нокаутом.

Американец Примус в своём предыдущем поединке выиграл единогласным решением судей у Мансура Барнауи на Bellator 296. В его активе 12 побед и четыре поражения.