Финкельштейн предположил, почему IMMAF не допустит россиян к соревнованиям в 2023 году

Почётный президент Международной федерация ММА (IMMAF) Вадим Финкельштейн дал комментарий по поводу решения организации не позволять российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под её эгидой. По мнению Финкельштейна, это решение объясняется страхом IMMAF перед возможной реакцией Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я вхожу в руководство IMMAF и давно говорю, что пора вернуть российских спортсменов. И в целом нет тех, кто против россиян. Но они в конце года хотят получить признание МОК и боятся, что это (допуск) может оказать влияние», — приводит слова Финкельштейна ТАСС.

Напомним, членство России и Беларуси в соревнованиях под эгидой Международной федерации ММА было приостановлено в марте прошлого года из-за политической ситуации.