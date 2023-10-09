«Дважды чемпион UFC и миллиардер». Конор Макгрегор высказался о себе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о себе.

«Обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу. Дважды чемпион UFC. Миллиардер. Отец. Будущий муж. Ноториус», — написал Макгрегор.

Напомним, Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Конор победил его в первом раунде. Ожидается, что в следующем поединке Конор сразится с американцем Майклом Чендлером. В общей сложности в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

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