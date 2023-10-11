Глава RCC: Волкановски интереснее Оливейры в качестве соперника

Глава RCC Николай Клименко высказался от отмене поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Оливейра не сможет принять участия в бою, так как получил рассечение. Поединок должен был пройти на UFC 294. Заменит Чарльза австралиец Александр Волкановски.

«По мне, этот поединок даже более интересен, потому что предыдущий бой с Волкановски был более конкурентным, более близким, и тогда удача была на стороне Ислама. Поэтому с нетерпением жду это противостояние, будем болеть за нашего соотечественника, и надеемся, что на этот раз он тоже окажется сильнее», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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