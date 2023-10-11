Минаков: Волкановски — маленький танчик, Ислам понимает, что будет сложно

Бывший чемпион Bellator, россиянин Виталий Минаков поделился мнением о реванше между соотечественником Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски, который состоится на UFC 294. Волкановски заменил получившего травму бразильца Чарльза Оливейру.

«Волкановски совершенно другой по стилю, по манере, такой маленький танчик. Ислам с ним дрался и понимает, что по плотности и динамике это будет совершенно другой бой, где сложно использовать свои сильные стороны. Ту же борцовскую технику, что было видно в первом поединке. Волкановски на колоссальном уровне подготовки был и очень хорошо и грамотно защищался от борьбы, не давал ничего делать. С другой стороны, есть возможность закрыть тот поединок. Но с точки зрения внутреннего спокойствия, конечно, непросто перестроиться», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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