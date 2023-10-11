Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников сделал прогноз на поединок Махачева с Волкановски

Сидельников сделал прогноз на поединок Махачева с Волкановски
Аудио-версия:
Комментарии

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился мнением о предстоящем реванше между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Он состоится на UFC 294. Волкановски заменит травмированного бразильца Чарльза Оливейру.

«С Оливейрой тоже мог быть интересный бой, но Махачев с ним, чего греха таить, легко разделался. С Волкановски же был бой, которым можно любоваться, такие качели. Поэтому будет очень интересно, как пройдёт второй бой. Нужно учесть, насколько Алекс к этому бою готов. Если он реально готовился, то опять будут качели в бою. Если Волкановски вышел на коротком уведомлении, будучи не совсем готовым к поединку, то Махачев заберёт. Бой продлится всю дистанцию, но Ислам уверенно заберёт», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?

Материалы по теме
Эксклюзив
Сидельников: с Волкановски Махачеву будет сложнее, но это круто с точки зрения зрелищности
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android