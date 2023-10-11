Сидельников сделал прогноз на поединок Махачева с Волкановски

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился мнением о предстоящем реванше между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Он состоится на UFC 294. Волкановски заменит травмированного бразильца Чарльза Оливейру.

«С Оливейрой тоже мог быть интересный бой, но Махачев с ним, чего греха таить, легко разделался. С Волкановски же был бой, которым можно любоваться, такие качели. Поэтому будет очень интересно, как пройдёт второй бой. Нужно учесть, насколько Алекс к этому бою готов. Если он реально готовился, то опять будут качели в бою. Если Волкановски вышел на коротком уведомлении, будучи не совсем готовым к поединку, то Махачев заберёт. Бой продлится всю дистанцию, но Ислам уверенно заберёт», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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