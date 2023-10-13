Тим Цзю и Брайан Мендоса провели битву взглядов перед титульным боем

Австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю и американец Брайан Мендоса провели стердаун в преддверии очного поединка, который состоится 15 октября в Бродбиче (Австралия). На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Видеозапись можно посмотреть на канале Fight Hub TV в YouTube.

В общей сложности Цзю на профессиональном ринге провёл 23 боя, в каждом из которых побеждал (17 побед были одержаны нокаутом). На счету американского спортсмена 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза боксёр из США потерпел поражение.

Напомним, «Чемпионат» будет освещать основные события поединка между Тимофеем и Брайаном.