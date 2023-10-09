Тим Цзю — Брайан Мендоса: наследник нашего чемпиона уже повесил на плечо пояс. LIVE

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер. Особенно интересен он будет для фанатов из России. Очередной поединок проведёт Сергей Воробьёв (19-1). На его пути встал опытный австралиец Уэйд Райан (21-11). На кону стоит вакантный титул чемпиона по версии IBF Pan Pacific.

А в главном бою вечера выступят Тим Цзю (23-0) и Брайан Мендоса (22-2). Они сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. Тим получил пояс, которого был лишён Джермелл Чарло. И теперь наследник Кости проведёт первую защиту.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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