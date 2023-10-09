Тим Цзю — Брайан Мендоса: наследник нашего чемпиона уже повесил на плечо пояс. LIVE

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер. Особенно интересен он будет для фанатов из России. Очередной поединок проведёт Сергей Воробьёв (19-1). На его пути встал опытный австралиец Уэйд Райан (21-11). На кону стоит вакантный титул чемпиона по версии IBF Pan Pacific.
А в главном бою вечера выступят Тим Цзю (23-0) и Брайан Мендоса (22-2). Они сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. Тим получил пояс, которого был лишён Джермелл Чарло. И теперь наследник Кости проведёт первую защиту.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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❌ Тим Цзю — о статусе чемпиона мира: я ничего не почувствовал
Новый чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о присвоении ему полноценного титула.
Напомним, титул перешёл к Цзю после того, как американец Джермелл Чарло отказался проводить обязательную защиту в назначенные сроки и поднялся во второй средний вес (до 76,2 кг), чтобы сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом.
«По правде сказать, я ничего не почувствовал. Я сосредоточен исключительно на предстоящем бое и хочу заслужить титул именно так. Так что пояс не заставил меня чувствовать по-другому. На следующий день я проснулся таким же», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.
Где смотреть турнир с боем Тим Цзю – Брайан Мендоса
В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера в своей онлайн-трансляции.
❗️ «Его нокаутируют». Малиньяджи дал прогноз на бой Чарло — Цзю
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Пол Малиньяджи высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Джермеллом Чарло.
«После такого выступления Чарло теперь будет драться не с Кроуфордом, а с Цзю. И, если он побьёт Тима Цзю, возможно, ему удастся заполучить Кроуфорда.
Я не думаю, что Чарло мотивирован, $ 20 млн сделают своё дело. Я считаю, что если он сразится с Тимом Цзю, то будет нокаутирован. На своём пике Джермелл – боец мирового класса, но он больше не голоден до побед. Это не тот парень, который хочет драться», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.
Когда начало турнира с боем Цзю – Мендоса
Боксёрский вечер с боем Тим Цзю – Брайан Мендоса состоится 15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия). Турнир начнётся в 5:00 утра по московскому времени.
💪 «Будет испытанием противостоять его стилю». Цзю — о предстоящем поединке с Мендосой
Австралийский боксёр Тимофей Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Брайаном Мендосой, отметив его выступления в бою с Себастьяном Фундорой, которого Мендоза отправил в нокаут в седьмом раунде.
«Это хороший хайлайт. Был действительно довольно хороший нокаут. Апперкот очень хороший, приятно попадать таким ударом, это отличное чувство.
Для меня будет огромным испытанием противостоять стилю, против которого я раньше не выходил. Думаю, он мотивирован, усердно тренируется в окружении профессионалов бокса.
Не зацикливаюсь на своём сопернике, а сосредотачиваюсь на себе. Не очень люблю разговаривать со своими соперниками, ведь говорить особо не о чем. На данный момент я с ними не дружу.
Думаю, это будет мой последний бой в Австралии на какое-то время. Чувствую себя как дома, очень комфортно. Оттуда пошли мои карьерные мечты», — сказал Цзю в комментариию Youtube-каналу Jai McAllister.
Полный кард боксёрского вечера
- Тим Цзю – Брайан Мендоса;
- Сэм Гудман – Мигель Флорес;
- Сергей Воробьёв – Уэйд Райан;
- Натаниэль Мэй – Джексон Джон Ингленд;
- Хассан Хамдан – Дэнверс Кушири;
- Шаннел Дарган – Амбер Амелия;
- Тоесе Вусиуту – Юлиус Ллойд Лонг.