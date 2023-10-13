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Отец Фьюри: Джошуа не заслуживает боя с Тайсоном, пусть он сперва победит Уайлдера

Отец Фьюри: Джошуа не заслуживает боя с Тайсоном, пусть он сперва победит Уайлдера
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Джон Фьюри, отец чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, назвал условие, при котором будет возможен бой его сына с Энтони Джошуа.

«Им всем придётся встретиться с Уайлдером, чтобы добраться до Цыганского короля… Если Энтони Джошуа достаточно хорош, пусть он победит Уайлдера, и это сделает бой с Тайсоном по-настоящему большим. Но на данный момент шансов нет, потому что Джошуа не заслуживает этого поединка. Нельзя рассчитывать на бой с Цыганским королём после нескольких побед над бомжами, не так ли?» — приводит слова Фьюри-старшего известный журналист Майкл Бенсон в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри проведёт боксёрский поединок с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

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