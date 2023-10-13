Ирина Алексеева сделала вес перед боем с Мелиссой Диксон на UFC Fight Night 230

Уроженка Казахстана российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева показала вес 61,23 кг перед боем с представительницей Великобритании Мелиссой Диксон на UFC Fight Night 230.

Грядущий поединок станет для Алексеевой вторым в американском промоушене UFC и шестым в смешанных единоборствах. На счету Ирины шесть побед в MMA, последняя была добыта в бою со швейцаркой Стефани Эггер на UFC Fight Night в конце апреля.

На счету Диксон пять побед в смешанных единоборствах. Последним соперником британки была Дарья Железникова.

Напомним, поединок Ирины Алексеевой и Мелиссы Диксон пройдёт в ночь на 15 октября 2023 года.

Ранее Алексеева рассказала о весогонке перед боем с Диксон и отметила, что больше переживает за перелёт, а не за вес.