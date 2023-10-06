Ирина Алексеева — о весогонке перед боем с Диксон: не хотелось бы отечь

Уроженка Казахстана, российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева рассказала, что в ближайшее время будет контролировать свой вес и держать его в нужных рамках. Девушка выступает в легчайшем весе (до 61 кг). 14 октября Алексеева встретится с представительницей Великобритании Мелиссой Диксон. Поединок пройдёт в рамках UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе.

«С весом сейчас всё хорошо. Я только переживаю за долгий перелёт до США. Не хотелось бы отечь и не добавить сверху вес. Полечу туда одна. Теперь главное — не сорваться… В самолётах кормят неплохо, скажу я вам (смеётся). Но буду держать себя в руках. Ведь, можно сказать, я прилетаю, пока заселюсь, медиадень, после чего день на сгонку останется», — приводит слова Алексеевой Legalbet.kz.

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