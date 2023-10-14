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Тим Цзю — о Мендосе: он на подъёме и уверен в себе. Это мой самый сложный бой

Тим Цзю — о Мендосе: он на подъёме и уверен в себе. Это мой самый сложный бой
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Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю высказался о своём сопернике по титульному поединку американце Брайане Мендосе.

«Это будет тяжёлая задача. Он одержал две победы подряд и показал два отличных нокаута. Он на подъёме и уверен в своих силах. Он спокойно справляется со статусом аутсайдера, так что мне предстоит непростое испытание. Я думаю, это мой самый сложный бой на данный момент. У Брайана большое сердце, такие ребята никогда не сдаются. Он развил в себе воинскую храбрость.

Его история похожа на историю фильма «Рокки». В нём есть этот драйв. Это сложная задача ещё и потому, что когда ты готовишься, то думаешь, что он тренируется изо всех сил, значит, тебе надо работать ещё усерднее», — приводит слова Цзю BoxingScene.

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