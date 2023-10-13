Тим Цзю: мне нужны все четыре пояса

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю рассказал о своих амбициях в спортивной карьере.

«Я получил свой пояс из-за жадности одного человека. Но теперь мне нужны все четыре», — сказал Цзю на пресс-конференции.

Напомним, в марте нынешнего года Тим завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона. Таким образом, Цзю стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Тимом Цзю и американцем Брайаном Мендосой. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.