В Лондоне установили статую Фьюри перед боем с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри опубликовал фото своей гигантской статуи, установленной в Лондоне в рамках промокомпании его предстоящего поединка с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Напомним, поединок Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британец не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

Нганну в последний раз проводил бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

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