«Увидимся в Вегасе». Цзю бросил вызов Чарло после победы над Мендосой

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, одолевший Брайана Мендосу и защитивший титулы чемпиона по версиям WBO и WBC, после победы вызвал Джермелла Чарло, ранее проигравшего Саулю Альваресу.

«Мужик, он дрался с Канело, лучшим боксёром своей весовой категории. Он [Чарло] лучший в первой средней весовой категории, но нужно доказать, кто действительно король дивизиона. Увидимся в Вегасе.

С ним тяжко, он хорошо сложён, быстрый, и у него есть мощь. Он заслуженно является боксёром мирового уровня, но только хуже меня», — приводит слова Цзю после боя Fox Sports Australia.

Бой между Цзю и Мендосой продлился все 12 раундов, и по его итогам победу единогласным судейским решением одержал Цзю. Эта победа стала 24-й, австралиец остаётся непобеждённым на профессиональной арене.