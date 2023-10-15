Сначала разочаровал, потом — восхитил. Тим Цзю защитил чемпионский пояс!

В Австралии завершился турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера в ринге встретились чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, старший сын легендарного российского боксёра Кости Цзю – Тим Цзю – и обладатель временного пояса чемпиона мира по версии WBC Брайан Мендоса.

Изначально это должен был быть бой двух временных чемпионов, так как пояс Тима, который он завоевал ещё в марте, носил временный статус. Но абсолютный чемпион первого среднего дивизиона Джермелл Чарло вместо обязательной защиты титулов выбрал денежный поединок с Саулем Альваресом в весовой категории мексиканца, и в WBO приняли решение лишить Чарло пояса и сделать Цзю полноценным чемпионом без поединка. К бою с Мендосой Тим подошёл с идеальным рекордом – 23-0. В последних двух титульных боях он победил обидчика Чарло Тони Харрисона и перспективного мексиканца Карлоса Окампо.

29-летний Брайан Мендоса провёл на профессиональном ринге на один поединок больше, чем Тим, но при этом имел два поражения, оба – судейским решением. В последний раз Мендоса проиграл Хесусу Рамосу в сентябре 2021 года, после этого американец вышел на победную серию из трёх боёв. В своём последнем поединке Мендоса сотворил сенсацию и в поединке за временный титул WBC нокаутировал восходящую звезду американского бокса Себастьяна Фундору, который шёл без поражений. Мендоса не дал реванш Фундоре, а согласился на поединок с Тимом Цзю в Австралии.

Цзю начал поединок в своей манере, старался поддавливать Мендосу, но Брайан здорово двигался, выбрасывал серии джебов, чтобы сдержать Тима на дистанции. Цзю присматривался к сопернику на старте поединка, заряжался на силовые удары: несколько раз он мощно попал справа, но по общему количеству выброшенных ударов Мендоса был впереди за счёт своих многочисленных джебов.

Цзю не рисковал на старте поединка, как это было с Окампо. Тим методично напирал на Мендосу, стал больше подключать силовой джеб и не забывал про классические двойки. Брайан по-прежнему действовал вторым номером, но чувствовал себя довольно уверенно: выбрасывал джебы, работал по разным этажам, иногда даже опускал руки в стиле Роя Джонса. Мендоса демонстрировал хорошую скорость и футворк, не застаивался перед Тимом и не давал зажимать себя у канатов и в углах, а вот австралиец немного разочаровывал.

В четвёртом и пятом раундах Цзю стал гораздо больше попадать, доносить тяжёлые удары до цели, особенно хорошо проходил у Тима левый хук. На лице Мендосы появились синяки и гематомы. Сам же Брайан стал гораздо реже отвечать на атаки Тима и больше времени проводил в защите.

Мендоса неплохо провёл шестой отрезок и даже моментами поработал первым номером. Но уже в седьмом раунде Брайану приходилось буквально выживать. Тим двумя мощными апперкотами потряс Мендосу, который зашатался. Цзю стал добивать соперника, Брайану приходилось спасаться в клинче, но Тим успевал доносить мощные хуки до цели, и гонг спас Мендосу от печальных последствий. Успел Мендоса восстановиться за минуту, но Цзю продолжал напирать на соперника и в восьмом раунде, больше работал в силовой манере, в то время как Брайан использовал джебы и удары по корпусу.

Если в первой половине поединка бой был довольно близким и на карточках независимого эксперта ShowTime Стивена Фархуда был ничейный счёт 57-57, то во второй половине боя Цзю заметно прибавил. Тим продолжал держать высокий темп, постоянно прессинговал Мендосу, который стал уставать. Всё больше Брайан оказывался в углах, где ему приходилось защищаться и принимать тяжёлые серии от Цзю.

В концовке десятого раунда бой едва не был остановлен. Цзю обрушил на Мендосу шквал ударов, откровенно плыл Брайан и старался спастись за счёт клинча. Американец даже ударил Тима в пах, чем вызвал негодование у местной публики, но Цзю продолжал бить соперника у канатов. Рефери был близок к тому, чтобы остановить это избиение, но за Брайана в очередной раз сыграл гонг.

Продолжил Цзю избивать Мендосу и в 11-м раунде. Тим был заряжен на нокаут, выбрасывал мощные хуки, а как только Брайан наклонялся, Цзю использовал фирменные апперкоты. Мендоса буквально выживал, но продолжал стоять.

Перед заключительным раундом Мендосу осмотрели врачи и разрешили ему продолжить бой. Очень заряжен был Тим, демонстрировал фантастическую функциональную подготовку и хотел завершить бой досрочно. Но нужно отдать должное Мендосе: несмотря на колоссальный урон, который он получил во второй половине поединка, Брайан сумел достоять до конца поединка, не побывав даже в нокдауне.

Интриги перед оглашением судейского решения не было никакой. Тим Цзю одержал уверенную победу — 116-111, 116-112, 117-111. Первые слова Тима после боя были: «Чарло, где ты?». Теперь Джермеллу будет ещё сложнее избежать поединка с Тимом, поэтому все мы в ожидании официального объявления объединительного поединка.