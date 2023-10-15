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Стала известна статистика ударов в бою Цзю и Мендосы

Стала известна статистика ударов в бою Цзю и Мендосы
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В ночь на 15 октября 2023 года на арене в австралийском штате Квинсленд состоялся бой Тимофея Цзю, обладателя временного титула чемпиона в первой средней весовой категории по версии WBС, и Брайана Мендосы. Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Цзю единогласным судейским решением. По его результатам Цзю получил второй чемпионский титул — по версии WBO.

Согласно статистике ударов заметно, что Цзю набирал преимущество по ходу боя и наносил всё больше ударов.

Эта победа стала для Цзю 24-й в карьере, 17 из своих поединков сын прославленного боксёра Константина Цзю закончил нокаутом. Цзю-младший остаётся непобеждённым на профессиональной арене. Отметим, что после своей победы Цзю вызвал на бой Джермелла Чарло, недавно проигравшего Саулю Альваресу.

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