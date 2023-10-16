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Рой Джонс-младший прокомментировал победу Тима Цзю

Рой Джонс-младший прокомментировал победу Тима Цзю
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о победе Тима Цзю над американцем Брайаном Мендосой. Напомним, бой между Цзю и Мендосой продлился все 12 раундов и по его итогам победу единогласным судейским решением одержал Цзю.

«Мне понравилось выступление Тимофея Цзю! Поздравляю его с этой победой. Но мне хотелось бы увидеть его бой с Чарло», – приводит слова экс-чемпиона мира по боксу «Матч ТВ».

Таким образом, Тимофей увеличил свою беспроигрышную серию до 24 поединков. Для Мендосы это поражение стало третьим в карьере.

После победы Цзю вызвал Джермелла Чарло, ранее проигравшего Саулю Альваресу. Позже австралиец заявил, что свой следующий бой планирует провести в марте 2024 года.

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