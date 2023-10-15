Проблемы Тима Цзю никуда не делись. Его спасает лишь инстинкт убийцы

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоялся яркий боксёрский вечер. Его главным действующим лицом стал Тим Цзю. Соперником наследника нашего легендарного боксёра стал Брайан Мендоса. Американец рассчитывал отобрать у австралийца пояс чемпиона мира по версии WBO. Сделать этого Мендоса не смог. Но наглядно продемонстрировал, что проблемы Тимофея никуда не подевались.

Поединок прошёл все 12 раундов. Удосрочить неуступчивого американца не получилось. Но намного более тревожным звоночком выглядит первая половина поединка. Каждый раунд начинался с того, что Мендоса буквально танком пёр на Тима. А Цзю приходилось дистанцироваться и действовать вторым номером. Выглядело всё это довольно странно, учитывая статус чемпиона, а также привычный стиль Брайана. Он славится как хороший контрпанчер. А тут завладел инициативой и выглядел здорово.

Ужасающе выглядела статистика точных ударов. У Мендосы всего за половину поединка насчиталась 391 атака. А Тим на это ответил лишь 203 раза! Перевес был практически двукратным. Возможно, такой была тактика команды Цзю. Судя по подсказкам в перерывах, переходить в наступление сыну Кости сказали именно перед стартом седьмого раунда.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что к экватору на неофициальных записках была ничья – 57-57. Пожалуй, это была худшая первая половина поединка в исполнении Тима за всю карьеру. А если учесть, что с Карлосом Окампо получилось разобраться чуть больше, чем за минуту, ситуация выглядит совсем странно.

Возможно, осторожная тактика и попытки отсидеться на первых минутах – отголоски того самого поединка с Терреллом Гуше. Напомним, тогда Тим оказался в нокдауне уже в первом раунде. Конечно, Цзю достойно выдержал это испытание и победил единогласным решением судей. Но повторять такой трюк в титульном поединке могло быть очень чревато неприятными последствиями.

Включиться полноценно получилось лишь в седьмом раунде. Но на протяжении всей второй половины, несмотря на тотальную доминацию Тима, в глаза бросался ещё один негативный аспект. В запале Цзю забывал про защиту и начинал отчаянно рубиться с соперником. И Мендоса прилично попадал, удары были ощутимыми. Конечно, проверить свой держак на прочность – это хорошо. Но более серьёзный нокаутёр за работу в таком стиле мог бы попросту не простить.

Ещё один неприятный момент. Инстинкт убийцы у Тима работает шикарно. В седьмом раунде он поймал тот самый момент, после которого поединок начал превращаться в избиение. Наказать получилось практически за каждую ошибку уставшего оппонента. Но за 15 последующих минут финишировать соперника не удалось. А ведь моментов для этого было предостаточно. Однако не хватило нокаутирующей мощи. Где-то не хватило времени, где-то просто не повезло. Но факт остаётся фактом – удосрочить Мендосу не получилось. Даже тогда, когда могло показаться, что американец готов рухнуть.

Тим защитил свой пояс, но необходимо проделать очень много работы. А ведь в 2024 году Цзю собирается подняться в среднюю весовую категорию. И драться там рассчитывает с лучшими на планете – Теренсом Кроуфордом, Саулем Альваресом. Но пока складывается ощущение, что к настолько серьёзным вызовам нужно подготовиться более тщательно. И если работа над ошибками будет проделана, результат вполне может прийти.