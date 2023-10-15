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Тим Цзю — Брайан Мендоса: результат поединка, исход боя, разбор действий сына Кости, первая защита чемпионского пояса

Проблемы Тима Цзю никуда не делись. Его спасает лишь инстинкт убийцы
Сергей Сорокин
Тим Цзю — Брайан Мендоса
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Сын Кости выглядел блёклой копией отца, но дождался ошибок соперника.

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоялся яркий боксёрский вечер. Его главным действующим лицом стал Тим Цзю. Соперником наследника нашего легендарного боксёра стал Брайан Мендоса. Американец рассчитывал отобрать у австралийца пояс чемпиона мира по версии WBO. Сделать этого Мендоса не смог. Но наглядно продемонстрировал, что проблемы Тимофея никуда не подевались.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Тим Цзю (W) - Брайан Мендоса
15 октября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Брайан Мендоса

Поединок прошёл все 12 раундов. Удосрочить неуступчивого американца не получилось. Но намного более тревожным звоночком выглядит первая половина поединка. Каждый раунд начинался с того, что Мендоса буквально танком пёр на Тима. А Цзю приходилось дистанцироваться и действовать вторым номером. Выглядело всё это довольно странно, учитывая статус чемпиона, а также привычный стиль Брайана. Он славится как хороший контрпанчер. А тут завладел инициативой и выглядел здорово.

Ужасающе выглядела статистика точных ударов. У Мендосы всего за половину поединка насчиталась 391 атака. А Тим на это ответил лишь 203 раза! Перевес был практически двукратным. Возможно, такой была тактика команды Цзю. Судя по подсказкам в перерывах, переходить в наступление сыну Кости сказали именно перед стартом седьмого раунда.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что к экватору на неофициальных записках была ничья – 57-57. Пожалуй, это была худшая первая половина поединка в исполнении Тима за всю карьеру. А если учесть, что с Карлосом Окампо получилось разобраться чуть больше, чем за минуту, ситуация выглядит совсем странно.

Возможно, осторожная тактика и попытки отсидеться на первых минутах – отголоски того самого поединка с Терреллом Гуше. Напомним, тогда Тим оказался в нокдауне уже в первом раунде. Конечно, Цзю достойно выдержал это испытание и победил единогласным решением судей. Но повторять такой трюк в титульном поединке могло быть очень чревато неприятными последствиями.

Разбираем самые интересные подробности титульного поединка сына Кости:
Сначала разочаровал, потом — восхитил. Тим Цзю защитил чемпионский пояс!
Сначала разочаровал, потом — восхитил. Тим Цзю защитил чемпионский пояс!

Включиться полноценно получилось лишь в седьмом раунде. Но на протяжении всей второй половины, несмотря на тотальную доминацию Тима, в глаза бросался ещё один негативный аспект. В запале Цзю забывал про защиту и начинал отчаянно рубиться с соперником. И Мендоса прилично попадал, удары были ощутимыми. Конечно, проверить свой держак на прочность – это хорошо. Но более серьёзный нокаутёр за работу в таком стиле мог бы попросту не простить.

Ещё один неприятный момент. Инстинкт убийцы у Тима работает шикарно. В седьмом раунде он поймал тот самый момент, после которого поединок начал превращаться в избиение. Наказать получилось практически за каждую ошибку уставшего оппонента. Но за 15 последующих минут финишировать соперника не удалось. А ведь моментов для этого было предостаточно. Однако не хватило нокаутирующей мощи. Где-то не хватило времени, где-то просто не повезло. Но факт остаётся фактом – удосрочить Мендосу не получилось. Даже тогда, когда могло показаться, что американец готов рухнуть.

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Тим Цзю — Брайан Мендоса: непобеждённый! Сын Кости легко разобрался с соперником
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Тим Цзю — Брайан Мендоса: непобеждённый! Сын Кости легко разобрался с соперником

Тим защитил свой пояс, но необходимо проделать очень много работы. А ведь в 2024 году Цзю собирается подняться в среднюю весовую категорию. И драться там рассчитывает с лучшими на планете – Теренсом Кроуфордом, Саулем Альваресом. Но пока складывается ощущение, что к настолько серьёзным вызовам нужно подготовиться более тщательно. И если работа над ошибками будет проделана, результат вполне может прийти.

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