Тилл дал прогноз на бой Чимаева с Усманом

Британец Даррен Тилл, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Усман очень крут, но я думаю, что Хамзат его победит. То есть я не только его друг, но и самый большой его поклонник. При всем уважении к Усману, он – великий боец, но да, я думаю, что Хамзат его побьёт», — сказал Тилл в интервью The Schmo.

В своём последнем поединке, который прошёл в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем дивизионе, представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.