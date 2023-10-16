Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тилл дал прогноз на бой Чимаева с Усманом

Тилл дал прогноз на бой Чимаева с Усманом
Аудио-версия:
Комментарии

Британец Даррен Тилл, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Усман очень крут, но я думаю, что Хамзат его победит. То есть я не только его друг, но и самый большой его поклонник. При всем уважении к Усману, он – великий боец, но да, я думаю, что Хамзат его побьёт», — сказал Тилл в интервью The Schmo.

В своём последнем поединке, который прошёл в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем дивизионе, представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android