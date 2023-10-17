Российский боец Bellator рассказал, что промоушен не будет проводить турниры
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Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, поделился информацией по поводу промоушена Bellataor.
«Мне сказали, что турнир с Амосовым против Джексона – последний турнир в Америке, и всё… Сказали, что последний турнир, и всё, не будет больше Bellator, вот так мне сказали, все в непонятном теперь положении… Какую-то часть бойцов подпишут в PFL, но не всех», – приводит слова Берхамова «Вестник ММА».
Всего на счету Мухамеда 17 боёв в ММА, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения.
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