Российский боец Bellator рассказал, что промоушен не будет проводить турниры

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, поделился информацией по поводу промоушена Bellataor.

«Мне сказали, что турнир с Амосовым против Джексона – последний турнир в Америке, и всё… Сказали, что последний турнир, и всё, не будет больше Bellator, вот так мне сказали, все в непонятном теперь положении… Какую-то часть бойцов подпишут в PFL, но не всех», – приводит слова Берхамова «Вестник ММА».

Всего на счету Мухамеда 17 боёв в ММА, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения.