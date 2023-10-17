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Тренер Махачева рассказал, какой совет дал бы Волкановски в бою с Исламом

Тренер Махачева рассказал, какой совет дал бы Волкановски в бою с Исламом
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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), Ислама Махачева, поделился советом, который дал бы австралийскому бойцу Алексу Волкановски перед реваншем с россиянином. Напомним, второй бой между Махачевым и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я бы сказал, что главный вопрос перед боем — сможет ли Алекс «поймать» Ислама? Если у него получится, то он может нанести Исламу серьёзный урон. Это может случиться с каждым, но наша задача избегать этого. Наша задача — не допустить серьёзных ошибок, потому что Алекс совершенно точно будет использовать их.

Если бы я находился в углу Волкановски, я бы сказал: «Просто иди вперёд, продолжай давить». Но дело в том, что Махачев тоже может поймать тебя на ошибках. Так что если всё время идти вперёд, ты можешь пропустить хороший удар. Победить Ислама не так легко. Моего совета просто идти вперёд недостаточно», — рассказал Мендес в своём подкасте.

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