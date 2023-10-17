Ислам Махачев: Волкановски видит свой шанс хорошо заработать, решил рискнуть

Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с Алексом Волкановски, а также сообщил, что был бы не против страховать титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. Напомним, Волкановски согласился на бой с Махачевым на коротком уведомлении, заменив Чарльза Оливейру.

«В чём Алекс Волкановски видит сейчас свои шансы на победу? Он видит свой шанс хорошо заработать. Решил рискнуть, раз возможность выпала. На нём никакого прессинга нет, он на коротком уведомлении. Даже если проиграет, люди будут его оправдывать.

Он говорил, что хочет закончить бой досрочно? Наверное, он будет надеяться на удар, будет пытаться поймать меня, я его не собираюсь недооценивать. Он чемпион, он всегда готов и будет драться, пока ты его не вырубишь и не усыпишь.

Пересмотрел ли первый бой? Уже несколько раз пересмотрел. Много ошибок в бою. В некоторых моментах застаивался. В партере было много ошибок. Поработали над этим. Особо времени не было, чтобы что-то исправлять, что-то менять, но мы поработали.

Соглашусь ли я выйти на замену в титульном бою Ковингтона и Эдвардса 16 декабря? Мы сейчас немного в разных позициях. Волкановски дрался за пояс со мной и проиграл, тогда у него было время на подготовку, а я принял с ним бой сразу, ещё не успел выйти из клетки и всё. Сейчас ему нечего терять, он принял бой, зная, что на нём нет никакой ответственности. А у меня немного иная ситуация.

Я поеду на этот бой. Если UFC предложат подстраховать, можно с командой сесть и подумать. Почему бы и нет. Вес гонять особо не надо. Форма хорошая, просто поддержать её и всё», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».