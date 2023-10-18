Анкалаев — Уокер: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 294, в рамках которого российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Магомед Анкалаев (17-1) проведёт поединок с бразильцем Джонни Уокером (20-7).

Магомеду Анкалаеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в марте 2018-го впервые подрался в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 282 в декабре, Анкалаев сразился с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, поединок завершился вничью.

Уокер в мае на UFC on ABC 4 победил единогласным решением бывшего претендента на титул американца Энтони Смита.

Поединок между Анкалаевым и Уокером будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.