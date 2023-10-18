Шамиль Газиев дебютирует в UFC в бою с рейтинговым соперником 17 декабря

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Шамиль Газиев (14-0), представляющий Бахрейн, дебютирует в UFC на турнире UFC 296, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США), сообщает в социальных сетях инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Газиева станет 15-й номер рейтинга, 31-летний словак Мартин Будай (13-1). Боец выступает с 2014 года и в 2022-м дебютировал в UFC. Всего на счету Будая в UFC четыре победы и ни одного поражения.

Шамилю Газиеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2019 году и в сентябре успешно выступил на турнире Претендентской серии Даны Уайта, одолев удушающим приёмом в первом раунде непобеждённого американца Грега Веласко.