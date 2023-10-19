Нейт Диаз вызвал Джейка Пола на реванш 15 декабря

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз вызвал блогера Джейка Пола на реванш 15 декабря.

«Тебе не с кем драться, я надеру тебе задницу 15 декабря», — написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, что Диаз вчера, 18 октября, уже высказался по поводу возможного реванша с Полом.

«Слушай, засранец. Я буду драться с тобой хоть завтра по правилам ММА, но проблема в том, что ты ничего не стоишь. Реванш в боксе или трилогия в ММА – тебе нужно время, чтобы тренироваться. Но в любом случае ты никчёмен. Реванш в канун Нового года — звучит неплохо», — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что должен третий бой Диазу.