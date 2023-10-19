Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз вызвал Джейка Пола на реванш 15 декабря

Нейт Диаз вызвал Джейка Пола на реванш 15 декабря
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз вызвал блогера Джейка Пола на реванш 15 декабря.

«Тебе не с кем драться, я надеру тебе задницу 15 декабря», — написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, что Диаз вчера, 18 октября, уже высказался по поводу возможного реванша с Полом.

«Слушай, засранец. Я буду драться с тобой хоть завтра по правилам ММА, но проблема в том, что ты ничего не стоишь. Реванш в боксе или трилогия в ММА – тебе нужно время, чтобы тренироваться. Но в любом случае ты никчёмен. Реванш в канун Нового года — звучит неплохо», — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что должен третий бой Диазу.

Материалы по теме
Нейт Диаз высмеял Оливейру, снявшегося с боя с Махачевым из-за травмы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android