Нейт Диаз высмеял Оливейру, снявшегося с боя с Махачевым из-за травмы

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз отреагировал на отмену поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Реванш был отменён из-за травмы, которую получил Оливейра.

«Травма промежности, как у Дастина Порье», — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Махачев и Оливейра должны были сразиться на турнире UFC 294, который пройдёт 21 октября. Вместо Чарльза бой-реванш с Исламом на том же турнире проведёт австралиец Александр Волкановски. В первом бою Волкановски и Махачева, который состоялся на UFC 284, победу единогласным решением судей добыл российский спортсмен.

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