Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз высмеял Оливейру, снявшегося с боя с Махачевым из-за травмы

Нейт Диаз высмеял Оливейру, снявшегося с боя с Махачевым из-за травмы
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз отреагировал на отмену поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Реванш был отменён из-за травмы, которую получил Оливейра.

«Травма промежности, как у Дастина Порье», — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Махачев и Оливейра должны были сразиться на турнире UFC 294, который пройдёт 21 октября. Вместо Чарльза бой-реванш с Исламом на том же турнире проведёт австралиец Александр Волкановски. В первом бою Волкановски и Махачева, который состоялся на UFC 284, победу единогласным решением судей добыл российский спортсмен.

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:

Материалы по теме
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android