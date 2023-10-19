Гаджиев дал категоричный прогноз на бой Махачева и Волкановски на UFC 294

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если сейчас Ислам Махачев в пух и прах разбивает Волкановски, то Алекс теряет ореол человека, который реально Ислама напряг. И тогда могут сказать, что первый бой был случайность!

Шамиль Завуров в своих высказываниях об этом бое был очень осторожен. Сказал, что всё непросто. Не было сомнения в каких-то деталях. У действующих бойцов кровь кипит, они борются командой, у них настрой идти вперёд. Завуров уже постарше, он смотрит со стороны всех возможностей, осторожно. Он считает, что бой будет очень тяжёлый.

Мой прогноз – Ислам выиграет досрочно. Я просто считаю, что что-то в том бою Исламу мешало демонстрировать свой высокий класс. И я думаю, что класс у него таков, что он должен финишировать Волкановски приёмом», — приводит слова Гаджиева телеканал «Удар».

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: