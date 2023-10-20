Корешков объяснил, почему бой Махачева с Волкановски может завершиться досрочно

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков выразил мнение, что поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который пройдёт на турнире UFC 294, может завершиться досрочно.

«Возможно, бой завершится досрочно. Думаю, с каждым следующим раундом шанс на досрочное завершение будет увеличиваться. Потому что мне кажется, что функционально Волкановски готов не так хорошо, как в первом бою. И это сильно повлияет на сам поединок. Поэтому, повторюсь, всё указывает на Махачева», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, это уже второй поединок между Махачевым и Волкановски. Их первый бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.