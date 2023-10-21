Несмотря на запрет флагов на UFC 294, на медиакубе присутствует флаг России

Сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходит очередной турнир промоушена UFC. В первом бою вечера встречаются Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, и Бруно Силва.

Ранее организация, занимающаяся организацией боёв в смешанных единоборствах, запретила бойцам выходить с триколором в октагон, об этом сообщили Виктория Дудакова и Шара Буллет. Несмотря на информацию о запрете, на цифровом кубе на стадионе, где проводится турнир, можно было наблюдать флаг России.

Полный кард турнира UFC 294 и расписание боёв:

17:00 – Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва;

17:25 – Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;

17:50 – Натаниэль Вуд – Мухаммад Наимов;

18:15 – Майк Бриден – Аншул Джубли;

18:40 – Абу Азайтар – Седрик Дюма;

19:05 – Джавид Башарат – Виктор Генри;

19:30 – Мохаммад Яхья – Тревор Пик;

19:55 – Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев;

21:00 – Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;

21:30 – Икрам Алискеров – Варлей Алвес;

22:00 – Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;

22:30 – Хамзат Чимаев – Камару Усман;

23:00 – Ислам Махачев – Александр Волкановски.