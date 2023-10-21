UFC 294: Махачев жаждет финиша с Волкановски, Чимаев и Усман — в шаге от титульника. LIVE

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится главный турнир года – UFC 294. Он привлекает особенное внимание фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде состоится долгожданный дебют Шары Буллета, соперником которого станет Бруно Силва. Также болельщиков ждёт женский бой Виктории Дудаковой и Джин Ю Фрей.
А в основном карде наши парни будут в каждом из поединков. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев проверит на прочность Джонни Уокера. В соглавном поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.
А в главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🐭 Деметриус Джонсон рассказал, кого считает фаворитом в бою Чимаева и Усмана
Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым, не знающим поражений в профессиональной карьере (12-0), и Камару Усманом (20-3).
«Очевидно, что фаворитом считается Чимаев. Камару Усман выходит на этот поединок на коротком уведомлении. Да, спортсмены любят считать, что они в лучшей форме в своей жизни, когда просто отдыхают вне тренировочного лагеря. Однако на деле есть большая разница, когда ты проводишь от восьми до десяти недель в лагере, готовясь к тому или иному сопернику, и выходишь за десять дней.
Хамзат – фаворит, потому что он непобеждённый боец, его рекорд — 12-0. Многие думают, что после этого боя будет 13-0. Я тоже считаю, что Ха
❌ Кормье объяснил, почему на месте Волкановски не стал бы сразу принимать реванш с Исламом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о предстоящем реванше между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски. Он состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Если быть до конца честным, я бы сказал: «Повремени, давай воспользуемся всеми возможностями. Давай проведём полноценный тренировочный лагерь». Полагаю, Волкановски размышлял так: «Сейчас Махачев подерётся с Оливейрой, затем – с Джастином Гэтжи, а моя возможность стать двойным чемпионом может ускользнуть. Так что я бы, наверное, подождал», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.
🚨 Гольцов: Чимаев — Усман — самый конкурентный бой в карде
Российский тяжеловес Денис Гольцов, выступающий в лиге смешанных единоборств PFL, поделился мнением о предстоящем турнире UFC 294, соглавным боем которого является поединок Хамзата Чимаева и Камару Усмана. Гольцов отметил, что считает этот бой самым конкурентным в карде турнира.
«Чимаев — Усман — равное противостояние, в котором выиграть может как один, так и другой. Самый конкурентный бой в карде. Усмана списывают? Это от лукавого. Старый или не старый, он в топе, держит свой уровень», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
😉 Исраэль Адесанья дал совет Джонни Уокеру, как победить Магомеда Анкалаева на UFC 294
Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья дал совет бразильцу Джонни Уокеру, который 21 октября сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым.
«Будь терпелив. Потому что Анкалаев очень методичный боец. Но Уокер непредсказуемый, и у него есть преимущество в размахе рук. Ему надо рассчитывать на свой джеб. Не спешить и быть терпеливым. Когда Уокер увлекается, даже если ты ударишь его, он начинается рубиться как сумасшедший. Поэтому пусть потихоньку находит себя и начинает драку», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.
📣 Корешков: списывать Усмана нельзя, я бы дал 50 на 50 в бою с Чимаевым
Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который пройдёт на турнире UFC 294.
«Списывать Усмана, конечно, нельзя. Не один титульный бой провёл, забрал титул, защитил титул, очень много сделал в полусреднем весе. Но бой будет в среднем весе. И промелькнуло, что вроде на открытой тренировке у него вылетело колено. По идее, всё складывается очень хорошо для Чимаева, потому что Камару будет не в своей лучшей форме, плюс травмы. Это тот фактор, который может Усмана остановить от доминирования. Плюс у него борьба отличается от борьбы Чимаева, но я бы давал в этом бою 50 на 50», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
🔄 Волкановски: не ожидаю от Махачева ничего другого, а я могу полностью поменять стиль
Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски заявил, что может полностью изменить свой стиль перед реваншем с Исламом Махачевым.
«Ожидаю ли я увидеть другую версию Махачева по сравнению с первым боем? Не особо. Он хороший боец, но я не ожидаю увидеть ничего другого. Я не думаю, что он сможет сильно изменить свой стиль. Я думаю, это будет тот же стиль, но с небольшими поправками.
А я могу полностью менять свой стиль. Я могу делать поправки. Принял бой за 12 дней. Ожидаю увидеть такого же Ислама. А вы ожидайте увидеть другого меня», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.
🤔 Оливейра: Волкановски есть что терять в бою с Махачевым, это будет отличное зрелище
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от реванша между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.
«Это будет отличный бой. Все говорят о том, что Алекс принял бой за 10 дней, но Волкановски есть что терять. Это его возможность стать чемпионом в двух дивизионах, это его возможность показать, что он выиграл в прошлый раз, как многие говорят. Я думаю, это будет отличное зрелище. Это будет очень близкий бой, и победит тот, кто подготовит лучшую стратегию», – приводит слова Оливейры MMA Fighting.
💪 Гэтжи: горжусь Усманом, потому что он принял вызов на бой против Чимаева
Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что он гордится нигерийцем Камару Усманом, который на коротком уведомлении принял бой с непобеждённым в UFC Хамзатом Чимаевым.
«Он здесь только потому, что поставил себя в такую ситуацию. Он принял этот бой, и этот факт заставляет меня больше всего гордиться им. Мы увидим обновлённого и чертовски загоревшегося Камару.
Все мы знаем, какой выбор он сделал прямо сейчас, это то, что не многие люди в мире могут сделать. Я просто рад быть в его углу», – приводит слова Гэтжи MMA News.
❗️ Усман рассказал, как отреагировал на организацию боя с Чимаевым
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка с непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Когда мне позвонили, я только вышел из зала. Очевидно, это моя работа, это то, чем я занимаюсь. Я профессионал.
Итак, я вышел из зала, а затем мне позвонил мой менеджер, и я сразу пришёл в возбуждение. Вас волнует то, что может произойти, будто я имею шанс выиграть в лотерею миллиард долларов. Так что я взволнован.
Я позвонил своим тренерам, и никто меня не отговаривал. Я сказал: «Дайте мне проспаться». На следующий день я проснулся готовым и написал менеджеру: «Давай сделаем это», — приводит слова Усмана TMZ.
Где смотреть турнир UFC 294
Посмотреть трансляцию турнира UFC 294 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🗣 Анкалаев прокомментировал предстоящий бой с Джонни Уокером
Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое с бразильцем Джонни Уокером, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Он очень яркий боец, который дерётся, пытается показывать всё, чем владеет. Единственное, что у него есть — нестандартная ударная техника в стойке.
Может ли он создать проблемы в плане борьбы? Я не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне в борьбе что-то показать. В этом плане я не вижу опасности, вообще», — сказал Анкалаев в интервью MMA.Metaratings.ru.
Дата и время турнира UFC 294
Турнир UFC 294 состоится 21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Предварительный кард турнира стартует в 17:00 по московскому времени. Старт основного карда – в 21:00 мск.
5️⃣❌ Волкановски: постараемся, чтобы бой с Махачевым не прошёл пять раундов
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски заявил, что настроен на досрочную победу в предстоящем реванше с россиянином Исламом Махачевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Это будет захватывающе. Очевидно, я способен потрясти его. Мы постараемся, чтобы этот бой не продлился пять раундов. Я хочу покончить с этим раньше. Не хочу проверять его выносливость. Не поймите неправильно — я считаю, что способен на это, но мы не будем пытаться это сделать.
Учитывая, что я отдохнул как ментально, так и физически, я буду опасным парнем. Планирую нокаутировать его», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC 294
- Ислам Махачев – Александр Волкановски;
- Хамзат Чимаев – Камару Усман;
- Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
- Икрам Алискеров – Ворли Алвес;
- Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
- Тим Элиот – Мухаммад Мокаев;
- Мохаммад Яя – Тревор Пик;
- Джавид Башарт – Виктор Генри;
- Майк Бриден – Аншул Джубри;
- Натаниэль Вуд – Муххамад Наимов;
- Седрик Думас – Абу Азайтар;
- Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;
- Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.