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Шара Буллет и Виктория Дудакова сохранили идеальные рекорды в MMA

Шара Буллет и Виктория Дудакова сохранили идеальные рекорды в MMA
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Российские бойцы UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и Виктория Дудакова, успешно выступившие на проходящем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 294, сохранили идеальные рекорды в MMA.

Для 24-летней Виктории Дудаковой поединок с американкой Джин Ю Фрей стал восьмым в профессиональной карьере. Россиянка выиграла единогласным решением, одержав восьмую победу.

29-летний Шарабутдин Магомедов, одолевший единогласным решением бразильца Бруно Силву, также остался непобеждённым. Россиянин, дебютировавший в качестве профессионала в 2017 году, провёл свой 16-й поединок в карьере. Примечательно, что при этом всего три из них дошли до судейского вердикта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

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