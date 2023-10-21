Конор Макгрегор недоволен решением признать бой Анкалаева и Уокера несостоявшимся

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал результат поединка турнира по смешанным единоборствам UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) между бывшим претендентом на титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1) и бразильцем Джонни Уокером (20-7). Ирландец остался недоволен результатом поединка.

«Бой Джонни Уокера и Анкалаева признан несостоявшимся? Он получил нелегальный удар коленом по челюсти и не мог продолжать. Должна быть победа Уокера дисквалификацией. Какого чёрта бой признан несостоявшимся?» — написал Макгрегор в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Анкалаев со старта пошёл вперёд, тесня Уокера, отстреливавшегося трёхударными комбинациями, но во второй половине пятиминутки Анкалаев ударил соперника коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой, что вызвало возмущение Уокера, который оттолкнул рефери, а позже в клетку стали выходить люди.