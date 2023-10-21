Самый странный поединок года! Анкалаев нанёс запрещённый удар — и бой просто остановили

Все знают, что Магомед Анкалаев, мягко говоря, не находится в любимчиках у руководства UFC. Россиянин наотрез отказывается заниматься трэш-током, никак не раскручивает собственные поединки и вообще представляет собой образец скромности и благодушия. Увы, такие парни не нужны профессиональному спорту, и на звёздном UFC 294 Анкалаев дрался лишь в третьем по значимости поединке. Хотя у этого парня невероятная серия из 10 боёв без поражений!

После того как у Магомеда откровенно украли пояс в чемпионском бою с Яном Блаховичем, россиянина смогли снова отодвинуть от титульного шанса. Вместо того чтобы дать Анкалаеву возможность снова биться за чемпионство, его бросили на бой с Джонни Уокером — талантливым, ярким, но далеко не топовым оппонентом. Само собой, дагестанец считался фаворитом схватки, но были и некоторые сомнения: Уокер – очень неудобный парень с длиннющими руками, которыми мог доставить проблемы Магомеду.

Бой начался в стиле, удобном для Анкалаева. Спортсмены никуда не торопились, спокойно прощупывая друг друга в стойке. На второй минуте Магомед ловко попал боковым ударом по разворачивающемуся Уокеру, заставив того пошатнуться. Чуть позже Джонни выкинул забавный финт: пропустив удар в печень, бразилец изобразил стоячий нокдаун, обманув буквально всех. Правда, хитрость сработала против Уокера — Анкалаев схватил его в крепкие объятия у сетки. И там Магомед нанёс запрещённый удар коленом, когда Джонни находился на трёх точках. Напомним, именно такой удар когда-то лишил пояса Петра Яна.

Поговорив с доктором, Уокер вроде бы решил продолжать бой. Но врач что-то сказал судье, и тот внезапно остановил поединок, замахав руками! Огорчённый Уокер даже толкнул рефери, после чего начал шумно ругаться с Анкалаевым. Обычно спокойный Магомед тоже вышел из себя, а бразильца выскочила успокаивать целая команда во главе с самим Даной Уайтом. Ситуация выглядела максимально неловко и закончилась грустно — поединок признали несостоявшимся. Удар посчитали непредумышленным, но врач не позволил продолжить схватку. Увы.