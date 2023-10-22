Махачев прошёлся с флагом Палестины после победы над Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев, поддержавший Палестину в конфликте с Израилем в интервью после победы над австралийцем Алексом Волкановски, прошёлся с палестинским национальным флагом.

Во время выхода с арены Махачеву дали флаг Палестины, который он повесил себе на шею и продолжил путь в подрибунное помещение.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся вчера, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Махачев одержал 13-ю победу подряд, его победная серия вошла в тройку длиннейших в истории престижнейшего промоушена в мире.

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