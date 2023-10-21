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Махачев поддержал Палестину после победы над Волкановски на UFC 294

Махачев поддержал Палестину после победы над Волкановски на UFC 294
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев, сегодня, 21 октября, одержавший победу над действующим обладателем титула в лёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски, поддержал Палестину в конфликте с Израилем в послематчевом интервью.

«Я не праздную эту победу сегодня. Из-за событий, которые происходят в мире. Палестина, мы с вами. Сектор Газа, мы с вами. Остановите это! Остановите это!» — сказал Махачев.

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