Макгрегор: знаете, Чимаеву нужно побить настоящего средневеса. Бой Чимаев – Коста ещё раз

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что победы над Камару Усманом недостаточно для того, чтобы дать Хамзату Чимаеву титульный поединок в среднем весе. По мнению ирландца, Чимаев должен побить настоящего средневеса, приведя в пример Пауло Косту.

«Знаете что, Чимаеву, возможно, придется доказать больше, чтобы быть достойным получить титульный бой в среднем весе, лично для меня. Он должен победить настоящего средневеса. Перебронируйте матч Чимаев – Коста», — написал Макгрегор в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Чимаев одержал победу над Камару Усманом решением большинства судей в соглавном поединке UFC 294 в Абу-Даби. Ранее Макгрегор поздравил Хамзата с победой, отметив, что он достоен получить титульный поединок с Шоном Стриклендом.