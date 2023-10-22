«Дальше только титульный поединок». Макгрегор отреагировал на победу Чимаева над Усманом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал результат соглавного поединка турнира по смешанным единоборствам UFC 294, прошедшего в Абу-Даби (ОАЭ), между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, которые выступают в средней весовой категории (до 84 кг). Напомним, победу большинством судейских голосов одержал Хамзат Чимаев.

«Уважение. Честная игра. Титульный поединок следующий. Стрикленд против Чимаева — дикий бой. Поздравляю Чимаева с коричневым поясом. Твой друг с чёрным поясом.

Чимаев был великолепен в первом раунде. Если бы он отказался от треугольника на корпусе в пользу обычных ударов, удерживая Усмана на земле, то это была бы остановка в первом раунде. Он переключился на треугольник на корпусе и позволил Усману скручиваться и защищаться. Вы не можете эффективно наносить урон с треугольником на корпусе», — написал Макгрегор в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в первом раунде Хамзат Чимаев имел заметное преимущество и несколько раз переводил Усмана на канвас. Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, периодически нанося удары по корпусу, однако к концу раунда Чимаеву удалось перевести борьбу в партер. Половину третьего раунда Усман и Чимаев провели в стойке, периодически опускаясь на канвас.