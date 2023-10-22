Глава UFC Уайт: не считаю, что Махачев живёт в тени Хабиба

Глава UFC Дана Уайт высказался о сравнении Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам достаточно талантлив, но не думаю, что в ближайшее время он будет драться в полусреднем весе. В лёгком дивизион есть ещё несколько парней, с которыми ему нужно встретиться. Если он будет удерживать титул ещё год, и захочет подняться в полусредний вес, то тогда почему бы и нет.

Не считаю, что Махачев живёт в тени Хабиба, сегодня он сделал соответствующий шаг. Что касается сравнений, то Исламу нужно просто продолжать выигрывать каждого следующего соперника. Потом мы посмотрим, что из этого может выйти. Конечно, у меня нет ничего против Хабиба, но он завоевал титул и вскоре завершил карьеру. Махачев же может выдать серию из защит титула, которая войдёт в историю», — сказал Уайт UFC Eurasia.

Напомним, на турнире UFC 294 Махачев победил австралийца Алекса Волкановски в первом раунде.